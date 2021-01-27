Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde TMMOB işbirliğinde eğitimler düzenlenecek

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu arasında Sanayi Mektebi’nde düzenlenecek eğitimler için işbirliği protokolü imzalandı.

DTSO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurduğu Diyarbakır Sanayi Mektebi’nin çalışmaları ile ilgili bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Sanayi Mektebi’nin farklı kesimlere yönelik özgün eğitim programları düzenlediğini, bunun için yerel ve ulusal düzeyde kurumlar ile işbirlikleri sağladığını söyledi. Kaya, TOBB-ETÜ ile işbirliği içinde eğitim programları başlattıklarını, yeni dönemde TMMOB ve bağlı odalar ortaklığında da mimar, mühendisler, üniversite öğrencileri, meslek lisesi mezunları ve çalışanlar için eğitim programları geliştireceklerini belirtti. Kaya, TMMOB Diyarbakır İKK’na işbirliği için teşekkür ederek, farklı kurumlar arasında sağlanan işbirliğinin daha güçlü bir sinerji ve sonuç oluşturduğunu kaydetti.

TMMOB İKK Genel Sekreteri Doğan Hatun ise DTSO ile farklı çalışmalarda işbirliği sağaldıklarını, özellikle teknolojik eğitimler, gençlerin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerde Sanayi Mektebi ile ortak çalışmayı oldukça önemsediklerini söyledi. Hatun, TMMOB bünyesinde düzenli olarak üyelerine yönelik eğitim programları düzenlendiklerini, ancak mimar ve mühendis adayları, meslek lisesi mezunları ve çalışanlara yönelik farklı alanlarda teknik eğitimlere ve niteliklerini geliştirici programlara ihtiyaç olduğunu, bunun için Sanayi Mektebi ile ortak çalışma yapacaklarını aktardı. Hatun, DTSO’ya işbirliği için teşekkür ederek, 2021 yılında düzenlenecek eğitim programlarını Şubat ayı içinde duyuracaklarını sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamalardan sonra iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.