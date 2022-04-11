Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde simülasyon odası

DİSİAD’ın, DTSO ve DİMAD ortaklığında yürüttüğü proje çerçevesinde Sanayi Mektebi bünyesinde simülasyon odası kuruluyor.

DİSİAD liderliğinde yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli “İş sağlığı güvenliği kültürünün geliştirilmesi ile güvenliği geleceğe projesi” çerçevesinde Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için teknolojik altyapı oluşturulacak. Kurulacak simülasyon sistemi ile çalışanlar ve işe başlayacak kişiler işletme ve ocak alanlarındaki kazaları sanal gerçeklik teknolojisi ile görebilecek, alınacak güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilecek.

İnsan kaynakları operasyonel programı çerçevesinde yürütülen proje ile bugüne kadar mermer sektöründe işverenlere, işçilere ve ailelerine yönelik eğitim programları düzenlendi, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği risk raporları hazırlandı, sektördeki iş kazalarının minimuma indirilmesi ve işverenlerin duyarlılığının geliştirilmesi için farkındalık çalışmaları yapıldı. Kurulacak simülasyon sistemi ile proje çerçevesinde yapılan eğitim ve farkındalık çalışmalarının yeni teknolojiler kullanılarak sürdürülmesi hedefleniyor. İmzalanan işbirliği protokolünün diğer amacı da kentte İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini kurmak, yerel kurumlar, STK’lar işbirliğinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaygınlaştırmak ve kurumsal bir yapı oluşturmak.

Protokol imza töreninde konuşan DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen, yaklaşık 1 yıldır proje çerçevesinde eğitim, araştırma, farkındalık çalışmaları yaptıklarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ve simülasyon odası ile proje faaliyetlerinin sürdürülmesini hedeflediklerini ifade etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde düzenli olarak farklı alanlarda eğitim programlarına ev sahipliği yaptıklarını, yeni teknolojilere yönelik eğitimleri öncelediklerini belirtti. Simülasyon odasının Sanayi Mektebi bünyesinde sunulacak teknolojik eğitimler için de önemli araçlar olacağını söyledi.

DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş ise mermer ve maden sektörünün ağır sanayi çerçevesinde olduğu için iş sağlığı ve güvenliğinin oldukça önemli olduğunu, projeye üye işletmeler ile birlikte katılım gösterdiklerini, eğitim programlarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Çağdaş, Sanayi Mektebi bünyesinde kurulacak simülasyon odasını da mermer ve maden sektöründeki işletmeler olarak aktif olarak kullanacaklarını, özellikle işe yeni başlayan çalışanlarını bu merkezde eğitim çalışmalarına katacaklarını ifade etti.