Diyarbakır Sanat Sokağında aşı standı kuruldu

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da aşı seferberliği sürerken, kentin en işlek bölgesi olan Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde aşı standı kuruldu. Vatandaşlar randevusuz aşı olmak için sıraya girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da aşı seferberliği başlatırken, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların aşı olabilmesini sağlamak amacıyla ‘sağlığınız için buradayız’ sloganıyla harekete geçti.18 yaş üzeri vatandaşlar için aşı uygulama noktaları oluşturan İl Sağlık Müdürlüğü, Yenişehir İlçesi Sanat Sokağında Covid 19 aşı uygulama noktası belirleyerek stant kurdu. Çok sayıda vatandaş randevusuz aşı olabilmek için önce kayıt yaptırdı ardından sıraya girerek aşı oldu.