Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Baydur, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, gösterdiği başarılardan dolayı Isparta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Kamu yararını her platformda önceleyen Erhan Baydur Diyarbakır’da devlet hizmetini artırarak tasarrufla birleştirmeyi başardı. Bu başarının sonucu olarak yüzlerce okul onarmanın yanında Diyarbakır’a çok sayıda yeni okul kazandırdı. Ayrıca ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılmasını sağlayarak hem öğrencinin hem idarecilerin yüzünü güldürdü. Erhan Baydur, Diyarbakır’da 4 merkez ilçenin maaş promosyon oranını rekor düzeyde artırarak memurların gönlünü fethetmişti. Eğitim ve öğretimin başarılı olabilmesi için fiziksel imkanların da artırılmasının gerekliliğini düşünen Baydur, okulların her türlü ihtiyacını gerek devlet imkanlarıyla gerekse hayırseverlerin çabalarıyla karşıladı. Pandemi sürecinde maske mesafe hijyen kurallarına uygun bir şekilde okullarda eğitim öğretimin devam etmesini sağlayan Baydur döneminde tüm okullar temizlik ve hijyene doydu. Baydur’un yaptığı başarıla çalışmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandığı belirtildi.