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Diyarbakır kırsalına sülün kuşları bırakıldı

Diyarbakır Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce Çermik, Çüngüş, Ergani ve Silvan ilçe kırsalına sülün kuşları bırakıldı.

DİYARBAKIR 24.08.2021, 11:24
Diyarbakır kırsalına sülün kuşları bırakıldı

Diyarbakır Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce Çermik, Çüngüş, Ergani ve Silvan ilçe kırsalına sülün kuşları bırakıldı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce Çermik ilçesine bağlı 17, Çüngüş 12, Ergani 22 ve Silvan ilçene bağlı 18 mahalleye sülün kuşları bırakıldığı kaydedildi. Mahalle muhtarların katılımıyla bırakılan sülün kuşlarının takip altında tutulacağı kaydedildi.

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