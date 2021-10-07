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Diyarbakır itfaiyesinden gerçeği aratmayan tatbikat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) personeli ile geniş kapsamlı duruma dayalı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta binada mahsur kalanların itfaiye merdiveni yardımıyla hızlı bir şekilde tahliyesi gerçeği aratmadı.

DİYARBAKIR 07.10.2021, 14:05
Diyarbakır itfaiyesinden gerçeği aratmayan tatbikat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) personeli ile geniş kapsamlı duruma dayalı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta binada mahsur kalanların itfaiye merdiveni yardımıyla hızlı bir şekilde tahliyesi gerçeği aratmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda DEDAŞ çalışanlarına eğitim programı düzenleyen itfaiye ekipleri, DEDAŞ hizmet binasında gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı nasıl verilir konularında bilgi verdi. Ekiplerin, DEDAŞ yerleşkesinde gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetleri canlandırıldı. Ardından gerçekleştirilen deprem tatbikatında itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanların itfaiye merdiveni yardımıyla hızlı bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

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