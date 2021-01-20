Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 Ocak ayından itibaren başta yangın olmak üzere, su baskını, arama-kurtarma ve baca temizliği olmak üzere 7 bin 372 vakaya müdahalede bulundu.

Diyarbakır merkez ve 17 ilçede çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 Ocak ayından itibaren bugüne dek gelen ihbarları değerlendirerek toplam 7 bin 372 olaya müdahale etti. 2019 yılına göre kent genelinde yangın olaylarının yüzde 15 artış gösterdiği verilerde itfaiye yangın söndürme ekipleri toplam 5 bin 11 vakaya müdahalede bulundu. Boğulma, araç içinde sıkışma, herhangi bir yerde mahsur kalma, çevre iller ile ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan deprem ve doğal afetler olmak üzere bin 793 olayı değerlendirerek anında vakanın yaşandığı alana intikal eden İtfaiye Daire Başkanlığı, 356 su baskının tahliyesi için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ayrıca 212 baca temizliği gerçekleştirdi.

Büyükşehirden Elazığ ve İzmir’e yardım eli

24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Maden ilçesi Gezin beldesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmalarında yer aldı. 30 Ekim 2020de İzmir’de AFAD verilerine göre 6.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla harekete geçen İtfaiye Daire Başkanlığı, tam teçhizatlı ekipleriyle yıkımın en fazla yaşandığı Bayraklı ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

80 iş yeri ve 2 bin 563 kişiye yangına müdahale eğitimi

Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle eğitim çalışmalarını kısıtlamak zorunda kalan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı, durum aciliyetini göz önünde bulundurarak önleyici eğitim çalışmaları kapsamında 80 iş yeri ve 2 bin 563 kişiyi yangın söndürme ve yangına müdahale konusunda bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan etmesiyle birlikte tüm ülkede 7’den 70’e milyonlarca vatandaşa afet eğitiminin verileceği çalışmada yer alacak olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere yangın söndürme, yangına müdahale ile arama-kurtarma konularında eğitimler verecek. Yine aynı çalışma kapsamında gönüllü itfaiyeci eğitim çalışmalarını da devam edecek.