Diyarbakır iş camiası gücünü birleştirdi

Diyarbakır İş Konseyi Başkanlığına görev süresi dolan Burç Baysal yerine Mustafa Vural seçildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, seçimle ilgili yaptığı değerlendirmede, İş Konseyinin sadece Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının tek başına kurduğu bir yapı değil, kentteki sivil toplum örgütlerinin, değerli şahsiyetlerin ortak aklıyla kurulmuş bir yapı olduğunu söyledi. 2018 yılında oda yönetimini devir aldıklarında ilk olarak bu yapıyı gündeme aldıklarını hatırlatan Kaya, “Çalışmalarımıza başladık. Çünkü TOBB bünyesinde de benzer bir yapı var, orada da ülkenin saygın iş insanlarının görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla sektör meclisleri oluşturulmuş. Bu meclislere yereldeki Oda veya Borsalardan da görüş alınmak suretiyle seçimlere katılmayan veya katılmak istemeyen ama ülke ekonomisinde söz sahibi iş insanları davet edilerek onların görüş ve önerileri alınmaktadır. Bu daha katılımcı bir yönetim anlayışı hakim kılınmasının önünü açmaktadır. Bu meclislerden birinde TOBB Sağlık Hizmetleri Meclisi’nde ilimiz iş insanlarından Turan Odabaşı da yer almaktadır” dedi.

2018 seçimlerinde DİSİAD Başkanı Burç Baysal olmak üzere kentteki meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve değerli şahsiyetleri ile konsey kurduklarını belirten Kaya, “Dört yıllık çalışma sürecinde konsey üyelerimizin değerli görüş ve önerilerinden büyük fayda gördük. Destekleri bizi daha güçlü kıldı. Bugün burada da siz değerli katılımcılarımızla önümüzdeki 4 yıl için görev yapacak olan konseyimizi kurmuş olacağız. Katılım sağlamanızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kutuplaşmanın en üst düzeye ulaştığı, kentimizin yönetişim anlayışında sıkıntıların yaşandığı bir dönemde kentin bütün kesimlerini temsil eden siz değerli iş insanlarımızla kuracağımız bu yapının yapacağı çalışmalar çok daha büyük önem taşıyacaktır. Geçen 4 yıllık süreçte konseyin başkanlığını yapan ve bugün görevi yeni bir arkadaşımıza bırakacak olan Burç Baysal ve tüm konsey üyelerine teşekkür ediyorum, yeni seçilecek konsey başkanı ve üyelerine de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeni seçilen Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural ise Diyarbakır’da bir bayrağı taşımak, bir bayrağı devralmanın oldukça zor bir durum olduğunu ifade ederek, “Diyarbakır dışında sivil toplum birlikteliğini esas olan başka bir kent yoktur. Diyarbakır bu konuda kendine münhasır bir kent. Konsey üyelerimizin katkı ve desteğiyle umarım Diyarbakır’ı istenilen yere getirmeyi başarırız. Sivil toplum bir kentin kalkınmasında çoğu zaman devlet ve hükümetlerden daha fazla rol üstlenerek, kentin ekonomisinde etkin ve belirleyici rol oynuyor. Bizleri böyle önemli bir görevde layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.