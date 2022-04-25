banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Marek Hamsik’in büyük heyecanı
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Bahar Dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri Açıklandı!
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulanıyor”

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Aşı Haftası” dolayısıyla aşının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR 25.04.2022, 16:26
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulanıyor”

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Aşı Haftası” dolayısıyla aşının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında aşının insan hayatındaki önemine dikkat çeken Dr. Tekin, “Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Ulaştığımız yüksek aşılama oranları ile birlikte aşılama programımızda yer alan tüm aşı ile önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlanmıştır. Ülkemizde, 2002 yılından bu yana yürütülmekte olan kızamık eliminasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları ile kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. 2009 yılından itibaren de özellikle de Doğu Avrupa’dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerine sirayet eden büyük kızamık salgınları yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bu nedenle, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek olan aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların kızamık içeren aşı ile aşılanmaları son derece önemlidir” dedi.

“2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir”

Çocuk felci hastalığının 20 yıldır Türkiye’de görünmekte olduğunu ve 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması yapıldığı belirten Dr. Tekin, “Yine, ülkemizde olduğu gibi dünyadaki pek çok ülkede uzun yıllardır sürdürülen aşılama programları ile difteri hastalığı da görülmemektedir. Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü 2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, DSÖ tarafından onaylanan İyi üretim prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılar üretim aşamasından başlayıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir kuralları ve elektronik takip sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir” diye konuştu.

“Aşı her çocuğun hakkıdır”

Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğu ve çocukların ise hakkı olduğunu ifade eden Dr. Tekin, “Son yıllarda, dünyada toplumlar arasında ortaya çıkan bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme bu konuda gösterilen tereddüt, dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak giderek artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle, küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar sonucu, aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı için öngördüğü on küresel sağlık tehdidinden birisinin “aşı reddi tereddüttü” olduğunu bildirmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır. Henüz daha sonlanmamış olan pandemi süreci, Aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin de eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelinecektir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık politikalarını gerektirir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar. Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir dünya için sadece ülkemiz çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının aşılanma ve sağlık hakkını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğudur ve çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Covid-19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan aşı kahramanı tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan aşı kahramanı sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Tuzlaspor 32 45
9. Adanaspor 33 44
10. Samsunspor 31 43
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık