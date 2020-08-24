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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer, mesleki çalışma programının ilk eğitimini verdi

DİYARBAKIR’DA MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMININ İLK EĞİTİMİNİ, DİYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. TAŞÇIER VERDİ

DİYARBAKIR 24.08.2020, 15:47
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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer, mesleki çalışma programının ilk eğitimini verdi

Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğretmenlerin sene başı mesleki çalışma programının ilk eğitimini İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer verdi.

Tüm Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından önce öğretmenlerin sene başı mesleki çalışma programı eğitimleri başladı. Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri alınarak bir okulda başlanan eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer’in yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı. Öğretmenlere yönelik sene başı mesleki çalışma programının ilk eğitimini Doç. Dr. Taşçıer verdi.

"Diyarbakır eğitim öğretim ailesi olarak hazırız"

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerinin ilk gününü yaşadıklarını söyledi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Diyarbakır Milli Eğitim ailesi olarak seminere başladıklarını ve ilk eğitimi verdiklerini kaydeden Doç. Dr. Taşçıer, "Çocuklarımızın hazırlıklı olabilmeleri için aşamaları gözden geçirdik. Okullarımızın fiziksel hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Mesleki gelişim sürecinde biz pandemiyle mücadelede öğretmenlerimizin çocuklarımıza daha iyi koşullarda eğitim öğretim sunmalarını gayretiyle yola çıktık. Bugün birinci gün. Öğretmenlerimiz 6 aydır okullarından uzaktalar, çocuklarımız da aynı, ama ilk günkü heyecanla okullarını özlemiş durumdalar. Biz Diyarbakır eğitim öğretim ailesi olarak hazırız. Yeni eğitim öğretim yılının Diyarbakır’ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Pandeminin ilk günlerinde Diyarbakır Milli Eğitim ailesi olarak biz ilk zamanlarda gerek dezenfektan üretiminde meslek liselerimiz ile gerek maske üretiminde Halk Eğitim Merkezlerimiz ile tüm bölgeye hizmet sunabilecek kapasiteyle destek verdik. İlk zamanlarda yaşanan eğitim aksaklığından ötürü çocuklarımıza uzaktan eğitim araçlarımızı geliştirdik ve youtube kanalımızı üzerinden çektiğimiz videolarla çocuklarımıza o imkanı sunduk. LGS, YKS’de geçmiş yılların çok çok üstünde bir başarı elde ettik. Çocuklarımızın bu uzaktan eğitim sürecinde doğabilecek olan olası bütün minimum dezavantajları avantaja çevirmeye çalıştık ve bu konuda da başarılı olduk. Sınav sonuçlarımı bize bunu gösteriyor" dedi.

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