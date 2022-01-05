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Diyarbakır ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 48,5 arttı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2021 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

DİYARBAKIR 05.01.2022, 17:19
Diyarbakır ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 48,5 arttı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2021 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2021 yılı verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 231 milyon 252 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Türk, “ 2020 yılında 155 milyon 767 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı 2021 yılında yüzde 48,5’lik bir artış göstererek 231 milyon 252 bin dolar seviyesine çıktı. Diyarbakır en fazla ihracatı Irak’a yapmış. Irak’a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 28,4 oranında artarak 111 Milyon 64 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 42 Milyon 57 bin dolar ile Çin takip ederken, İran, Gürcistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler oldu.2020 yılında 155 Milyon dolar ihracatı ile iller sıralamasında 52’nci sırada yer alan Diyarbakır bu yıl sağladığı artış ile 48’inci sıraya yükseldi” dedi.

Sektör olarak Diyarbakır’ın 2021 yılında en fazla ihracatı madencilik ürünlerinde gerçekleştiğini aktaran Türk, “50 Milyon 816 bin dolarlık pay ile madencilik ürünleri ilk sırada yer alırken bunu, 34 milyon 657 bin dolar ile Kimyevi maddeler, 32 milyon 293 bin dolar ile Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar izlemiş. Demir ve Metaller 29 milyon 459 bin dolar ile dördüncü, Mobilya sektörü de 18 milyon 905 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı. Bir diğer dikkat çekici sektör tekstil ürünlerinde yaşanmış. Bir önceki yıla 4 milyon 731 bin dolar olan ihracat 2021 yılında yüzde 91,1 oranında artış göstererek 9 milyon 40 bin dolar seviyesine çıkmış. Bu da tekstil sektörünün ilimiz açısından önemli bir sektör olarak geleceğin önemli ihracat kalemlerinden biri olacağını göstermektedir” diye konuştu.

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