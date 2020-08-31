Diyarbakır FK güç depoluyor
TFF 3. LİG 1. GRUP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR FUTBOL KULÜBÜ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI BOLU'DA KAMP YAPARAK SÜRDÜRÜYOR.
TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Diyarbakır Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da kamp yaparak sürdürüyor.
Teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde günde çift idman yapan yeşil-kırmızılı takım sezon öncesinde güç depoluyor. Bu hafta hazırlık maçlarına başlayacak olan kulübün 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, huzurlu bir ortamda lige hazırlandıklarını belirterek transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Yönetim olarak kamp çalışmalarını ziyaret ettiklerini belirten Avşar, ‘’Takımımız teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan nezaretinde sıkı bir çalışma programı ile sezona hazırlanıyor. Kulüp Başkanımız Turan İlgın ve Asbaşkanımız Kemal Onur ile birlikte kampa gelerek teknik heyet ve futbolcularımıza moral verdik. Şu ana kadar kaliteli oyuncular transfer ettik. Anlaşmaya vardığımız isimler var, onları da açıklayacağız’’ dedi.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25