Diyarbakır Emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün şube müdürlüklerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nın desteği ile 11 Ekim’de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 kilo 550 gram skunk maddesi, 1 adet AK-47 silah, 1 adet av tüfeği, 2 adet şarjör ve 63 adet fişek ele geçirildi. “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” (TCK-188) suçundan yakalanan M.Ö. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.