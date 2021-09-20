banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, güzergahında gördüğü bir kahvehanede aracından inerek vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, masalarına gelip bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

DİYARBAKIR 20.09.2021, 18:10
Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, güzergahında gördüğü bir kahvehanede aracından inerek vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, masalarına gelip bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir’den Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Hüseyin Aşkın, Kayapınar ilçesinde bir engelli vatandaşı ziyareti dönüşünde Huzurevleri Mahallesinde güzergahında bulunan bir kahvehanede vatandaşları görünce aracından inerek bir süre oturdu. Görevi devraldıktan sonra fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelen Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, kentin güvenliği konularında vatandaşları dinledi. Polisin çalışmaları hakkında vatandaşların fikirlerini alan Emniyet Müdürü Aşkın, daha sonra sorun ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlarla bir süre oturup sohbet eden Emniyet Müdürü Aşkın’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sorunlarını Emniyet Müdürü Aşkın’a anlatan vatandaşlar, "Emniyet müdürümüzü görünce önce şaşırdık. Bir süre bizi dinleyerek kent güvenliği konusunda fikrimizi aldı. Ayrıca bizleri de dinledi. Bu ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etti. Bizimle oturup sohbet eden emniyet müdürümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. İstanbulspor 5 4
18. Ankara Keçiörengücü 5 4
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0