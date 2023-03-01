Diyarbakır ekipleri Kahramanmaraş’ta çarşı kent kuruyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından ağır hasar gören Kahramanmaraş’a ’Çarşı kent’ kurma çalışmaları başlattı.

Depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Kahramanramaraş’ta ticari hayatı normale döndürmeye yönelik önemli bir adım attı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezde yer alan Kültür Parkı’na her biri 30 metrekareden oluşan 50 konteynerın yer alacağı ’Çarşı kent’ kuracak. Alanda inceleme yapan teknik ekipler, projeyi tamamladıktan sonra ilk kazmayı vuracak.

Çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çarşı kenti depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunacak.