Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Lice’de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal’ı makamında ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bu yana, sık sık ilçe ziyaretleri yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer ile birlikte Lice İlçesine giderek, bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal’ı makamında ziyaret eden Başsavcı Ahmet Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, görüş alışverişinde bulunarak, yapımı devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Başsavcı Yavuz ve Adalet Komisyon Başkanı Özer, Lice’de bulunan Barış Elçisi Hacı Sait Özşanlı 4-6 yaş Kur’an kursunu ziyaret etti. Beraberlerinde getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıtarak onları sevindiren Başsavcı Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer, bir süre çocuklarla sohbet etti. Daha sonra yeni yapılan Lice Adliyesine geçen Başsavcı Yavuz ve Adalet Komisyon Başkanı Özer, burada bir dizi incelemelerde bulundu.

Lice’den Kulp’a geçen Yavuz ve Özer, adliyede incelemelerde bulunarak, sürdürülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aldı.

Yavuz ve Özer, temas ve ziyaretlerin ardından Diyarbakır’a döndü.