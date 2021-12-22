Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine doktor atamaları yapıldı

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine Metabolizma, Alerji ve İmmünoloji ile Nöroloji alanında üç yeni doktor ataması yapıldı.

Çocuk Metabolizma Uzmanı Dr. Hüseyin Bilgin, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Nevzat Başkaya, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Serap Bilge, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, hasta kabulüne başladı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, yeni atanan doktorlara başarı diledi.

Hastanenin vatandaşlara kaliteli ve nitelikli hizmet akışının sürmesi noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün sağlık personeliyle beraber, yoğun çalışmalarıma devam edeceklerini belirten Canpolat, yeni atanan uzman doktorlara kadroların güçlendirdiklerini ifade etti. Canpolat, bu vesileyle, görevlerine başlayan doktorları tebrik ve çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.