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Diyarbakır Büyükşehir kısıtlamada aileleri yalnız bırakmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.
DİYARBAKIR 04.01.2021, 15:50
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek geçimini sağlayamayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, geçimini sağlayamayan, ihtiyaçlarını karışlayamayan hasta ve 65 yaş üstü vatandaşları göz önünde bulundurarak kent merkezinde gıda ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Salgın nedeniyle vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte yardım kolilerini kapı kapı gezerek belirlenen adreslere ulaştırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren ekipler, 24 saat çalışma esasına dayalı olarak daha önce belirlenen adreslere uğrayarak vatandaşlara 23 kilogramlık temel gıda ve içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri dağıttı.
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