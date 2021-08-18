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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yıl dönümü nedeniyle öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi.

DİYARBAKIR 18.08.2021, 13:07
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yıl dönümü nedeniyle öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. Yıldönümü nedeniyle Bilgi Evleri, Akademi Lise öğrencileri ile Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi’nden yararlanan vatandaşları afet farkındalık eğitimiyle bilgilendirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, düzenlediği eğitimde AFAD arama kurtarma uzmanları, yangın, sel, deprem, heyelan vb. doğal afetlerin öncesi sonrası yapılması gerekenleri öğrencilere ve vatandaşlara aktardı. Meydana gelen doğal afetlerle ilgili kısa filmlerinde izletildiği eğitimde öğrenciler, ayrıca deprem anında çök, kapan, tutun tekniğini uygulamalı olarak öğrendi. Bilgi Evi ve Akademi Lise Seminer Salonu’nda gerçekleşen eğitim, öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.
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