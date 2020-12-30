Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden kursiyerlere ‘İş kulübü’ eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR işbirliğiyle Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde açtığı kurslara devam eden öğrencilerin daha kolay iş bulmalarını sağlamak için ‘İş kulübü’ eğitimlerini başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ile birlikte açtığı Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin istihdama katılımlarını sağlamak için ‘İş kulübü’ eğitimlerine başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kursiyerlere başta motivasyon, özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakat türleri, teknikleri ve püf noktaları, iş arama kanalları, uygun pozisyonda iş arama teknikleri, beden dili ve iletişim, kişilik testi ve iş veren beklentileri gibi konularda detaylı bilgiler veriyor.

Kursiyerler işe yerleşmeyi detaylarıyla öğrenecek

2 gün sürecek ve alanında uzaman eğitmenlerin görev yapacağı programda kursiyerler, işe yerleşmek için neler yapılması gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan iş bulunabileceğini, hangi yollarda iş aranacağını, iyi bir öz geçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiğini, işe kabulde önemli olan noktaları detaylarıyla öğrenecek. Korona virüs tedbirleri alınarak 12 kişilik sınıflarda yüz yüze yapılan eğitimlerden tüm kursiyerler yararlanacak ve eğitim sonunda öğrencilere sertifika dağıtılacak. Eğitim programı kursu tamamlamasına kısa süre kalan öğrencilere öncelik verilerek gerçekleşiyor.