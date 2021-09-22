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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden haksız fiyat artışı denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel ve genel zincir marketlerde ile süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı denetimi yaptı.

DİYARBAKIR 22.09.2021, 12:47
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden haksız fiyat artışı denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel ve genel zincir marketlerde ile süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığının temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışının önüne geçmek için yayınladığı genelge kapsamında Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, peynir, zeytin şeker, çay gibi ürünlerin yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledi. Raf ve kasa etiket fiyatlarının birbirini tutup tutmadığını da denetleyen ekipler, mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelere durum tespit tutanakları ile uyarıda bulundu. Denetimlerde ayrıca vergi levhası, künye, ve hijyen kuralları sıkı şekilde kontrol edildi.

Vatandaşların, haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini ALO 153 Zabıta, ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Artışı Sistemi mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

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