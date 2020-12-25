Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ’Evde Kal İş Seni Bulur’ Projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarından vatandaşların faydalanmaya devam etmesi için Evde Kal İş Seni Bulur Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kurslar Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında online olarak yayınlanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarından yararlanıp el becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için Evde Kal İş Seni Bulur Projesini başlattı. Pratik ev becerileri temasıyla Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak evde yapımı basit ve maliyeti az olan maske dikimi, el sanatları, dekoratif süs yapımı, ev yemekleri ve pasta yapımı gibi birçok günlük işteki pratik bilgiler eğitici ve öğretici videolarla evlere taşınacak. İstihdama katkı sağlamak, kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için hobi ve meslek edindirme amacıyla kurslardan vatandaşları yararlandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşların evde kalmaya teşvik etmek ve online kurslarla el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için belirli aralıklarla yeni videolar paylaşacak.