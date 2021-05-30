Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bin 200 kilometrelik yolda hummalı çalışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kırsal mahallelerde bin 200 kilometre yol yapım hedefi doğrultusundaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent merkezi ile kırsaldaki yerleşim yerlerinin ulaşımın konforlu hale gelmesi için mart ayında başlattığı çalışmalar devam ediyor. Kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarındaki 26 noktada alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışması yapıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerde sathi asfalt kaplama işlemine başladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, devam eden çalışmalarla ilgili “Diyarbakır’ı daha ulaşılabilir bir şehir yapacağız. Grup mahalle yollarımızı bir bir tamamlıyoruz. Merkez’den kırsala yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak ve araç sürüş konforunu artırmak için daha önce 5,5 metre olan grup mahalle yollarının genişliğini 7 metreye çıkaracak.