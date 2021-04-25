Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek birçok alanda çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri bir taraftan altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama işlemlerini sürdürürken bir taraftan da refüj ve kavşaklar başta olmak üzere peyzaj düzenlemelerine devam ediyor. Hafta içi planlı çalışmalarını yürüten ekipler, insan ve araç yoğunluğunun olmadığı sokağa çıkma kısıtlamasında daha geniş kapsamlı çalışmalarını gece gündüz çalışarak daha hızlı bir şekilde tamamlıyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, eski havalimanı, Bediüzaman, eski Siverek, Evrim Alataş, Avşin ve Azadi caddelerinde sıcak asfalt serme, kazı-dolgu, duvar yapımı, pmt temel serme, kaldırım döşeme, yağmur suyu ızgara yapımı ile kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürdü.

Yeşil bir Diyarbakır için çalışmalar sürüyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında peyzaj, altyapı ve bakım-onarım çalışmalarına hız verdi. Peyzaj ekipleri, Seyrantepe köprülü kavşağına 250 alev çalısı, 150 kartopu, 200 taflan, 4 boylu taflan, Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi onkoloji kavşağına 7 zakkum ağacı, 4 şekilli leylandi, 350 alev çalısı ve 200 taflan dikti. Uluslararası Havalimanı Yonca kavşağında ise alan tesviyesi ve çim serme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, ayrıca tarihi surlara yazılmış yazıların kumlama yöntemi ile temizleyip silme işlemini gerçekleştirdi. Kentin çeşitli yerlerindeki parklarda aydınlatma ve sulama sistemlerinin bakım ve onarımları yapıldı. Yapım Bakım ve Onarım ekibi, Fatih Paşa Cami havuzunda taş düzenlenme çalışmasını tamamladı ve Nevruz Parkta bozulan oyun gruplarının zeminlerini yeniledi.

Surların restorasyonu devam ediyor

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, surların 1. etabında Urfa Kapı, Yedikardeş Burcu, Ben u Sen Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcunda, 2. etapta ise İçkale’de 13 burçta restorasyon ve İçkale yerleşkesinde yer alan Saint George Kilisesinin basit onarımı çalışmalarına devam etti. Ekipler, 4 merkez ilçede Mekansal Adres Kayıt Sistemi kapsamında Ocak 2021’de başlattığı, temmuzda tamamlamayı planladığı sokak ve kapı numaralarını güncelleme çalışmalarını sürdürdü.

Fiyat denetimleri gerçekleştirildi

Zabıta Daire Başkanlığı, kentin farklı cadde ve bulvarlarında elektrik aydınlatma direklerine izinsiz asılan yön levhalarını sökerek, ilgili iş yerleri hakkında yasal işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, ilçe belediyeler ve Ticaret il Müdürlüğü personeli ile birlikte kent genelinde faaliyet yürüten ekmek fırınlarında temizlik, gramaj ve fiyat tarifesi konularındaki denetimlerde bulundu.