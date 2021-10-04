Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline ’Acil Durum Eylem Planı’ eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, personelini deprem, yangın, sel, sabotaj gibi olası acil durumlara karşı hazır hale getirmek için eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezinde, İçişleri Bakanlığı 2021 afet eğitimi yılı çalışmaları kapsamında, ilk yardım ekiplerinde görev alacak 700 personele bina ve eklentilerinde olabilecek acil durumlara karşı arama, kurtarma, tahliye ve yangın söndürme eğitimi verdi.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanlarınca verilen teorik eğitim 2 gün sürdü. Teorik eğitim alan personele daha sonra uygulama eğitimleri de verilerek tatbikat yaptırılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği birimince organize edilen eğitime, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve şube müdürleri de katıldı.