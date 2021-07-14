banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi LGS tercih bürosu öğrencilerin hizmetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döken öğrencilere yardımcı olmak için Bilgi Evinde tercih bürosu oluşturdu.

DİYARBAKIR 14.07.2021, 15:24
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi LGS tercih bürosu öğrencilerin hizmetinde
banner502

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döken öğrencilere yardımcı olmak için Bilgi Evinde tercih bürosu oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, LGS’ye girenlerin tercihlerini doğru şekilde yapabilmelerini sağlamak için rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. LGS tercih danışmanlığı, öğrencilerin tercihlerini yaparken herhangi bir sorun yaşamamaları için önceden randevu alabiliyor.

Bilgi Evi tercih bürosu 16 Temmuz Cuma 17.00’a kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner501