Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp’ta ilçe otogarı inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kulp’ta toplu taşıma araçlarının vatandaşlara daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için ilçe otogarı yapacak. İlçe otogarında açık alanında 9 toplu taşıma peronu olmak üzere toplam 22 araçlık park yeri bulunacak.

310 metrekare kapalı alana sahip olacak otogarda, 4 bilet satış noktası, bekleme salonu, kadın-erkek-engelli lavabosu, kadın -erkek mescit, teknik oda, elektrik odası, idare odası, kafeterya ve çay ocağı yer alacak.

Turgut Özal bulvarı üzerine inşa edilecek ilçe otogarının güvenliği için bahçe duvarları 1 metre uzunluğunda olacak ve duvar uzunluğunun üzerine çit paneller uygulanacak. Otogar binası çevre bazalt kaplaması ve peyzaj düzenlemesi yapılacak.

İhalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, 3 firmanın katılımıyla Kulp ilçe otogarının ihalesini geçekleştirdi. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak. Ekipler, ihale sürecinin ardından inşaat işlerine başlayacak ve 150 gün içinde Kulp ilçe otogarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.