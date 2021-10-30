Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ’Kitap Mezatı’ düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ilk defa düzenlediği ‘itap Mezatına, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sanat Sokağında bir kafede düzenlenen kitap mezatında, kitapseverler istedikleri kitapları almak için kıyasıya rekabet etti. Kitapseverlerin özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buldu. Kitap Mezatı, Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu boyunca her ayın son Cuma günü farklı mekanlarda düzenlenecek.

‘’Kitap edinmek için mükemmel bir alternatif’’

Mezata katılan edebiyat öğretmeni Erdal Yılmaz, fiyatları yüksek olan kitaplara ulaşma noktasında zorluk yaşayan insanların bu mezat sayesinde oldukça uygun fiyatlara kitap alma fırsatı bulduklarını söyledi. Diyarbakır’da bu tarz etkinlikleri önemsediklerini belirten Yılmaz, “Kitap edinmek için mükemmel bir alternatif. O yüzden bu bunu önemsiyorum. Bunun bir gelenek haline gelmesini bekliyoruz. Umarım mezadı kazanıp istediğim kitapları alabilirim” dedi.

‘’Hala gün yüzüne çıkmamış kitapları edebiyat dünyamıza kazandıracağına inanıyoruz’’

Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise Diyarbakır kültüründe kitabın tuttuğu yere vurgu yaptı. Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştiğini dile getiren Arslan, bu etkinlik sayesinde saklı kalmış pek çok kitabın gün yüzüne çıkacağına inandığını ederek, "Bu mezat ile birlikte kadim kültürümüze ait kaybolan, bulamadığımız, bazı kaynaklarda ismine rastladığımız ama hala gün yüzüne çıkmamış nice kitapların da bu vesile ile tanınmasına, bilinmesine ve bilim dünyamıza kültür ve edebiyat dünyamıza kazandıracağına inanıyoruz. Bazı arkadaşlarımız kendi kütüphanelerinden yıllarca belki muhafaza ettiği bir kitabı, bir başkalarının istifadesine sunma adına buraya getirecek ve biz bu kitapları keşfedeceğiz, alacağız, kendi kütüphanemize kazandıracağız ya da ülkemizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.