Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı.

Diyarbakır’daki 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıkların tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütecek. Kent geneli ile 17 ilçede, 142 personel ve 49 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edecek olan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerde oluşabilecek acil durumlara karşı 16 greyder, 11 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı,1 dozer ile 11 yükleyici de araç filosunda hazır bulunduracak.

Bozulan yollara 100 bin ton soğuk asfalt

Kış hazırlıkları kapsamında buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz satın alan Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda yama, bakım ve onarım çalışması için 100 bin ton soğuk asfalt kullanacak. Karla mücadelede hizmetlerin aksamaması için vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebilecek.