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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gece karla mücadeleye devam etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kent genelinde başladığı tuzlama, temizleme ve yol açma çalışmalarını gece boyunca aralıksız sürdürdü.

DİYARBAKIR 21.01.2022, 11:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gece karla mücadeleye devam etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kent genelinde başladığı tuzlama, temizleme ve yol açma çalışmalarını gece boyunca aralıksız sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal ilçelerde 101 araç ve 180 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada trafik ve yaya güvenliği için buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde gece tuzlama, temizleme ve yol açma çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda iş makineleriyle yürütülen çalışmaların yanı sıra ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları ve yaya üst geçitlerini temizledi ve tuzladı.

Hastalar kurtarıldı

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, gelen ihbar üzerine Ergani ilçesi Caferan Mahallesi’nde aniden rahatsızlanan 40 günlük bebeğin hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu 3 saat süren çalışma sonuncunda greyder ve loderle yolu açan ekipler, çocukları tedavi edilmek üzere iş makineleri ile ana yola çıkararak ambulansa ulaştırdı. Bebek daha sonra Ergani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Silvan ilçesi Arı Mahallesi’nde ise 50 yaşındaki Alican Karaköz’ün kurtarılması için ekipler yoğun bir şekilde çalışma yürüttü. Uzun uğraşların arından yol açılarak Karaköz’ün ambulansa ulaştırılması sağlandı.

ALO 153’e gelen bin 860 çağrının tamamı karşılandı

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili taleplerini 7/24 esasına göre hizmet veren ALO 153 hattına bildirdi. Vatandaşlar yol açma, ulaşım ve farklı konularında vatandaşlar şikayet ve talebini çağrı merkezine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalarda kent merkezi ve kırsaldan gelen bin 860 çağrı ilgili birimlere anında iletilerek vatandaşların sorunları çözüldü.

30 vatandaş otellere yerleştirildi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte barınma ihtiyacı olan ve sokakta kalanların yardımına yetişiyor. Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, 24 saat boyunca parklarda, banklarda, duraklarda, sokaklarda, caddelerde ve otogarda devriye attı. Ekipler 19 Ocak’tan beri yaptığı çalışmalarda barınma imkanı olmayan 30 kişiyi Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirdi.

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