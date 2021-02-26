Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve çalışanlarını yalnız bırakmıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan 2 bin 380 esnafa bin 500 lira nakdi destek verirken esnafın yanında çalışan 8 bin 417 çalışana ise gıda kolisi yardımında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf Daire Başkanlığı, korona virüs salgınının etkilerini 18 Kasım 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak başlattığı esnaf destek paketi kapsamında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 380 esnafa bin 500 lira nakdi destek verdi. Esnaf Daire Başkanlığı esnafın yanında çalışan ve işini kaybeden 8 bin 417 çalışana ise içinde temel gıda malzemeleri bulunan gıda kolisi dağıttı.

Esnaf Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayımladığı 18 Kasım 2020 genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek için 12 Ocak 2021 tarihinde Valimiz Münir Karaloğlu tarafından açıklanan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan 13 Ocak 2021 tarih ve 11 sayılı karar gereği il genelinde işyerleri ve faaliyetleri durmuş olan kahvehane, kıraathane, çay evleri, kır bahçesi, internet kafe-salonu, elektronik oyun salonları, düğün salonları, bilardo salonları, çay bahçeleri, kafe, restoran, sauna, hamam, halı sahalar, okul kantinleri ve okul servis şoförleri olmak üzere esnaf odalarına kayıtlı 2 bin 380 kişiye bin 500 lira nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca destek paketi kapsamında kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan iş yerlerinde çalışıp işlerini kaybetmiş olan çalışanlara da esnaf odalarının bildirdiği sayı doğrultusunda 8 bin 417 çalışana gıda kolisi desteği sağlanmıştır. İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı koliler esnaf odaları aracılığıyla çalışanlara ulaştırılmıştır" denildi.