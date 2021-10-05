Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri KPSS’ye hazırlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli vatandaşları, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylere yönelik ücretsiz EKPSS kursu açıyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılacak kursun kayıtları başladı. Kayıt olmak isteyenler 10 Ekim Pazar Gününe kadar Sümerpark’ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi’ne başvurabilecek. Alanında uzman eğitmenlerin görevlendirildiği kursta Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve Anayasa olmak üzere engelli bireylere 5 branşta eğitim verilecek.

Kursiyerlerin, öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla için soru çözüm saati uygulaması da yapılacak. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşecek eğitim programında, engelli bireyler fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplara ayrılacak.

Eğitimler sınav tarihine kadar devam edecek.