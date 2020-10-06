Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dünya Çocuk Gününü kutladı
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜ ’NEDENİYLE ETKİNLİK DÜZENLEYEREK ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITTI. EKİM AYININ İLK PAZARTESİ GÜNÜ KUTLANAN "DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ" VESİLESİYLE DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLEDİ.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuklar Günü nedeniyle etkinlik düzenleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklar için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören çocuklar, gönüllerince eğlenerek Dünya Çocuk Gününü kutladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte bol bol şarkı söyleyip dans eden çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.
Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise etkinlikten oldukça memnun kaldı. Aileler, "Belediyemiz tarafından çocuklarımız için böyle güzel faaliyetlerin olması bizi de mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ve bu etkinlikte emeği geçen eğitmenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
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