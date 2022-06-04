Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı projelerini değerlendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2022’de yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programda 2022 yılında yapılacak olan projelerle ilgili yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, yol yapım çalışmalarından park ve bahçe yatırımlarına, kırsal hizmetlerden kadın aile hizmetlerine, gençlik çalışmalarından kültür ve sosyal hizmetler alanındaki tüm çalışmalar ele alındı. Genel Sekreter Çiftçi, yaptığı açıklamada kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılar, Daire Başkanları arkadaşlarımla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Diyarbakır’ın hizmetindeyiz” İfadelerini kullandı.

Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları Ensari Erden, Veysel Kızılay, Bülent Civelek, Vedat Güngör ve daire başkanları katıldı.