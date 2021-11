Diyarbakır Borsa Rize ile kardeş oldu

Diyarbakır’da bu yıl düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarının onur konuğu olan Rize ile Diyarbakır arasında kardeşlik protokolü de imzalandı.

Kentte bulunan Rize Ticaret Borsası (RTB) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) aralarında iş birliği ve kardeşlik protokolü imzalandı. Diyarbakır Ticaret Borsası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen iş birliği ve kardeşlik protokolü imza törenine Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, RTB Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay ile her iki borsanın yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Protokol töreninde konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, dünyada paylaşınca büyüyen tek şeyin bilgi olduğunu belirterek, ’’Bizler de bu anlayışla hareket ederek her platformda olduğu gibi bizim hizmet verdiğimiz platformda da üyelerimize, milletimize daha kaliteli daha verimli hizmet sunabilmek, güç birliği yapmak adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Diyarbakır Ticaret Borsamız ve Rize Ticaret Borsamız arasında karşılıklı iletişimi güçlendirmek, hizmet standardı ve kalitesinin artmasını sağlamak, ortak toplantılar, ortak projeler ve faaliyetler düzenlemek, tarım ve hayvancılık öncelikli olmak üzere, diğer sektörlerin gelişmesini sağlamak, illerimiz özelinde ülke ticaretini ve ihracatını canlandırmak, daha üst seviyelere taşımak ve her iki bölgeyi ticari ve turistik açıdan birer cazibe merkezi haline getirebilecek çalışmalar yürütmek ve bu faaliyetlerde birlikte hareket etmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İmzalanan işbirliği ve kardeşlik protokolünün her iki borsamıza hayırlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da, "Bu ve bu gibi protokollerin ticaretimizde, insani ilişkilerde, üretici ve tüketiciler arasında ekonomik gelişimleri pekiştirmesi anlamında çok faydalı olacağına inanıyorum’’ diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından "İş Birliği ve Kardeşlik protokolü’’ Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ve Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından karşılıklı olarak imza altına alındı.