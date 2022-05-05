Diyarbakır bayram boyunca havadan denetlendi

Diyarbakır’da Ramazan bayramı süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi azaltılması için ’Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile havadan denetlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2022 yılı Ramazan bayramı tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla Diyarbakır-Bingöl, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Şanlıurfa devlet karayolları üzerinde İçişleri Bakanlığının ’Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Sorumluluk bölgemizde bulunan karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ile can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi maksadıyla trafik denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.