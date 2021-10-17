banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan TASKK Amatör Spor Yönetim Kurulunda

TASKK Genel Başkan Ali Düşmez 18.’si yapılan Olağan Genel Kurulunda 662 delege oylarını alarak güven tazeledi. Yeni başkan Ali Düşmez’in Amator Spor kurulu listesinde yer alan Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan yeniden yönetime seçildi.

DİYARBAKIR 17.10.2021, 13:00
Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan TASKK Amatör Spor Yönetim Kurulunda

TASKK Genel Başkan Ali Düşmez 18.’si yapılan Olağan Genel Kurulunda 662 delege oylarını alarak güven tazeledi. Yeni başkan Ali Düşmez’in Amator Spor kurulu listesinde yer alan Diyarbakır ASKF Başkanı Remzi Dayan yeniden yönetime seçildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 18’inci Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Düşmez yeniden başkan oldu. Genel kurulun divan başkanlığını spor hizmetleri genel müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, divan başkan yardımcılığını Cafer Geyik, yazman üyeliklerini Meral Taşpınar ve Hakkı Ekşioğlu tarafından gerçekleşti. Genel kurulda 662 Oyların tümü alan Genel Başkan Ali Düşmez 4 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, bakanlık bünyesindeki spor federasyonları ve spor taban birlikleri ile ilişkileri konusunda bilgi vererek yeni dönemde amatör sporlara yapacakları katkılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Kocaelispor 8 16
5. Bandırmaspor 9 15
6. Erzurumspor 8 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2