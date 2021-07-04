Diyarbakır AFAD tarafından afet eğitim çadırı kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı, afet eğitim yılı olarak ilan edilmesinin ardından AFAD tarafından Diyarbakır’da çeşitli eğitim etkinlikleri düzenleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının, afet eğitim yılı olarak ilan edilmesinin ardından Diyarbakır AFAD il müdürlüğü bu kapsamda hem uzaktan olarak hem de yüz yüze eğitimler vermeye devam ederken Diyarbakır AFAD il müdürlüğü eğitim çadırını da aktif hale getirdi. Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda tüm ülkede afet eğitim seferberliği başlatıldığını belirtti. Çakmak, “2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında yeni yol sondurak, Citypark alışveriş merkezi karşısında afet eğitim çadırımız kurulmuştur. Bakanlığımız emriyle yıl sonuna kadar kurulu kalması planlanan afet eğitim çadırımız pazartesi gününden itibaren halkımızın ziyaretine sunulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.