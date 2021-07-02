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Diyarbakır AFAD gönüllülerine eğitim seferberliği

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından AFAD gönüllüleri için Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde açılan kurs devam ediyor.

DİYARBAKIR 02.07.2021, 14:47
Diyarbakır AFAD gönüllülerine eğitim seferberliği

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından AFAD gönüllüleri için Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde açılan kurs devam ediyor.

Diyarbakır AFAD gönüllüleri için Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan ilk yardım kursu için her hafta bir grup eğitime katılırken, haftada 3 gün süren ilk yardım eğitimi veriliyor. Kursa AFAD Diyarbakır gönüllüleri katılırken, ilk yardım eğitim derslerini veren eğitmen Sedriye Gümüş, “AFAD Diyarbakır gönüllülerimiz tarafından talep edilen eğitim ile gönüllülerimiz, kendilerini hazırlayıp donanımlı olduktan sonra hem kendilerine hem de olası afet ve acil durumlarında bulundukları çevreye faydalı olmak adına derslerimize katılıyor. Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlami Çakmak’ın memnuniyetle desteklediği kursumuz devam edecektir. Bu konuda emek veren herkese ve Bağlar halk eğitim merkezi müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.
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