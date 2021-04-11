Diyarbakır AFAD gönüllülerinden Zerzevan Kalesi’ne çıkarma

Arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesine AFAD gönüllüleri çıkarma yaptı.

Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Demirölçek Mahallesi sınırları içinde yer alan 3 bin yıllık tarihi yapı ve askeri yerleşim alanı Zerzevan Kalesine Diyarbakır AFAD il müdürlüğü bünyesinde bulunan 39 AFAD gönüllüsü ve il personelleri gönüllü koordinatörü Harun Kor ve Ali İhsan Aslan ile birlikte günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Diyarbakır AFAD gönüllü sorumlusu, Afet farkındalık eğitmeni Mehmet Turgut Tayuzak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini kaydetti. Tayuzak, “Bizde bu sürecin başlangıcından beri içerisinde bulunduğumuz gönüllü sisteminde yeni yılda eğitimlere hız verdik, insanların bilinçlenmesi sağlanması amacıyla eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu gün burada bulunan 39 arkadaşımız saha eğitimlerini bitirmiş ve her türlü afette, gönüllü olarak görev yapmaya hazır hale gelmiş bir ekibiz. Elinizde gelen güzel işleri yapmaktan çekinmeyin, bir kalbe dokunursanız bin kişi nasiplenir. Biz iyilikle dokunmak ve bunu yaymak için bir aradayız” dedi.