Diyarbakır Adaletspor ilk deplasman maçı öncesi son idmanını yaptı

Diyarbakır 1. Amatör Lig ekiplerinden Diyarbakır Adaletspor, 2021-2022 sezon hazırlıklarına devam ederken, ilk deplasman maçı olan Bismil Ova Yıldızları Spor takımı karşılaşması öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Yenişehir İlçesi’nde bulunan Köşkler Spor Kompleksi’nde gerçekleşen idmana Diyarbakır Adaletspor futbol takımı Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan da katıldı. Teknik Direktör Arif Ayık, genel kaptan Haşim Kalkan ve kaleci antrenörü Abdulkadir Gündüz’ün yönetiminde son idmanına çıkan Diyarbakır Adaletspor’da tüm takım eksiksiz bir şekilde antrenmana katıldı. Düz koşu ile başlayan antrenman özel çalışma programı ile devam ederken antrenman ısınma ve açma - germe hareketlerinin ardından gruplar halinde pas yaparak, son bölümde soğuma hareketleriyle tamamlandı.

"Lige galibiyet ile başlayacağız"

İdman sonrası açıklama yapan Diyarbakır Adaletspor futbol takımı Başkanı Özkan, pazar günü oynayacakları ilk karşılaşmanın Diyarbakır Adaletspor tarihinde ilk kez bir deplasman maçı olduğunu söyledi. Maçlarını kazanıp deplasmandan 3 puan ile döneceklerini belirten Başkan Özkan, "Önümüzdeki ilk deplasman maçımız pazar günü Bismil Ova Yıldızları Takımı ile olacaktır. Bu bizim tarihimizde ilk deplasman maçımız olacaktır. Kısmet olursa deplasmandan 3 puan ile dönmek istiyoruz. Bunun dışında bu gençlere sahada kazanmaya öğrettiğimiz gibi hayatta da kazanmayı öğreteceğiz. Buda hayatta kazanmanın ilk adımı olacaktır" dedi.