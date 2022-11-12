Diyabet kızı için farkındalık oluşturdu, onlarca diyabet hastayı coşkuyla eğlendirdi

Diyarbakır Final Okulları Kurucu Başkanı Şahin Otu, diyabet hastası kızı için 14 Ekim Dünya Diyabet Günü çerçevesinde diyabet hastalarıyla bir araya getirerek doyasıya eğlendirdi. Çocuklar, dileklerini dileyerek gökyüzüne balonlar eşliğinde bıraktı.

Okullun Kurucu Başkanı Şahin Otu, 8 yaşındaki kızı Elisa Otu, geçtiğimiz aralık ayında diyabet hastalığına yakalandığını öğrendi. Diyabet hastalarının sancılı süreçlerine şahit olan Otu, 14 Ekim Dünya Diyabet Günü çerçevesinde bir jest yaparak okulu tamamen diyabet hastalarına ayırdı. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenmelerini sağladı. Farkındalık oluşturmak için diyabet gününde doyasıya eğlenen çocuklar, dileklerini balonlara yazarak gökyüzüne bıraktı. Gün boyu süren etkinlikte çocuklara doktorları Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek, Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Funda Feryal Taş, veliler ve gönüllü öğretmenler eşlik etti.

Şahin Otu, çocuklara verdikleri desteklerden dolayı doktorlara teşekkür dileklerinde bulundu. Otu, “Sağlık çalışanlarına minnettarız. Çocuklara verdikleri destekten dolayı hepsine saygılar sunarım. Bunun yaşam tarzı olduğunu, okul olarak katkımız olsun istedik. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle okulumuzda destek olmak istedik” dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Sağlık ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek, diyabetli çocukların toplumda normal karşılanması gerektiğini, ekstra bir çabaya gerek olmadığını hatırlattı. Özbek, “Diyabette farkındalık oluşturmak, diyabetin eğitim ve yaşam tarzıyla baş edebilir bir hastalık olduğunu belirtmek için, bugün dünya tarafından kutlanıyor. Bu günün sayesinde diyabet hastaları kendiyle barışık yaşamayı öğreniyor. Bugün ki etkinlik bizim diyabetli çocuklarımız kendi akranlarıyla beraber diyabet ekibiyle daha mutlu yaşamaları için yapılan bir aktivite. Diyabetli çocuklarla eğitim sürecinde olan öğretmen, aile ve akrabalar hastalarımız için ekstra bir çaba sarf etmemelerini ve normal davranmalarını onların bizden farkı olmadığının farkına varmaları bazı destekleri konusunda da yardımcı olmaları gerektiğini istiyoruz. Bir diğer dileğimizde çocuklarımızın parmakla ölçümü yerine sürekli sensör ile glikoz ölçümüne devletten destek gelmesini diliyoruz” diye konuştu.

Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Funda Feryal Taş ise diyabetli çocuklar toplum içerinde yadırganmamaları gerektiğini, diğer çocuklarla eşit şartlarda muamele görmeleri gerektiğini vurgulayarak, devletten sensör desteğinin en kısa zamanda geleceğini umduklarını kaydetti.