DİŞTİ’de randevusuz yerinde aşı uygulaması

Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nde (DİŞTİ), Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri tarafından vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor.

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, kentte randevu sistemi ile aşı yapılmaya devam ederken, vatandaşlara kolaylık sağlamak için Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nde (DİŞTİ)’de randevusuz Covid-19 aşısı uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi personeli otogarda uygulamayla ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek aşıya davet ediyor.

Görevli sağlık personelleri de bir yandan vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken, diğer yandan da başvuran vatandaşlara aşılama yapıyor. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra SinoVac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.