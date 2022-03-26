DİSMEK kursiyerleri jüri karşısında hünerlerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarında (DİSMEK) eğitim alan kursiyerler, “DİSMEK’li Şef Adayları Yarışıyor” etkinliğiyle jüri karşısında hünerlerini sergiledi.

DİSMEK Göletli Park Kurs Merkezi’nin Mutfak Sanatları Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerler, kurs sonunda düzenlenen “DİSMEK’li Şef Adayları Yarışıyor” etkinliğiyle jüri karşısında birbiriyle yarıştı. Göletli Park Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik ile kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin profiterol yaparak birbiriyle yarıştığı etkinliğin jüri üyeliğini İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve öğretim görevlisi Oğuz Ercan ile Şef Burcu Önal üstlendi. Dört kişiden oluşan üç takımın yarıştığı yarışmayı ikinci grup kazandı. Yarışmanın sonunda Önal ile kursiyerler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almış Diyarbakır’ın Yöresel Lezzeti olan “Dalak Dolması” masterclassını yaptı.

“DİSMEK’te çok güzel işler yapılıyor”

Juri üyelerinden Şef Burcu Önal, “Ben 15-20 sene önce bu yola çıktığımda hem böyle imkanlar yoktu hem de buradaki gibi kıymetli hocalar yoktu. Burada çok güzel işler yapıldığını, paylaşımın olduğu bir mutfak gördüm. DİSMEK’te sadece gastronomi alanında değil sanatsal anlamda birçok eğitimlerin verildiğini öğrendim. Bir Diyarbakırlı olarak böyle bir yerin olmasından dolayı hem gururlu hem de şaşkınlık içerisindeyim. Burada yapılan çalışmalarda emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada eğitim alan kursiyerlere en büyük önerim tutkularından aşklarından asla vazgeçmesinler. İmkansızlıklar olabilir. Ön yargılar olabilir ama bu yol çok uzun emek kolay ulaşılırsa başarıya ulaştırmaz ama zor yoldan ulaşırlarsa bir hikaye ve bir başarı öyküleri olur” dedi.

Düzenlenen “DİSMEK’li Şef Adayları Yarışıyor” yarışmasının birincisi olan takımın lideri Mensure Kaya, “Yaklaşık üç aydan beri buradaki kurstan yararlanıyorum. Burada hem yöresel yemekler yapmayı hem de pasta, kurabiye, kek ve benzeri şeyleri yapmayı öğreniyoruz” diye konuştu. Kursiyerlerden Yüksel Çelik ise, “Burayı arkadaşlarımdan duyup geldim. Kaydımı yaptırdım ve bilmediğim birçok yöresel yemeği aşama aşama öğrendim. Buraya gelmekten çok memnunum gelmek isteyenlere de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.