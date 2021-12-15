DİSKİ’nin ana sayaç uygulaması kayıp-kaçak kullanımının önüne geçiyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, toplu abonelerin yer aldığı alanlarda ana sayaç uygulamasıyla içme suyu kullanımında kayıp-kaçağın önüne geçiyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında kentte ikamet eden vatandaşların haklarını korumak amacıyla kayıp-kaçağa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Abone İşleri Daire Başkanlığı, toplu abonelerin bulunduğu kırsal mahalleler ve sitelere ana sayaç monte ediyor. DİSKİ, ana sayaç uygulamasıyla özellikle yeşil alan, yangın hidrantı, şamandıra, sığınaklar, yeşil alan, yüzme havuzu ve depoları bünyesinde barındıran tüketimin fazla olduğu sitelerde kayıp-kaçak içme suyu kullanımını önlüyor.

Aynı çalışma bahçe ve bostan sulamalarının önüne geçmek için kırsal mahallelerde de uygulanmaya devam ediyor. Kayıp-kaçak kullanım oranını büyük ölçüde önüne geçen uygulamada şuana kadar ekipler, 80 kırsal mahalle ve 117 siteye ana sayaç monte ettiği belirtildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı tamamlanan ve ikamete müsait hale gelen yeni sitelerin tümüne ve geçmiş abonelere ana sayaç takma çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.