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DİSKİ’den yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yapılaşmanın olduğu mahallelere içme suyu şebekleri döşüyor.

DİYARBAKIR 13.06.2021, 15:41
DİSKİ’den yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yapılaşmanın olduğu mahallelere içme suyu şebekleri döşüyor.

DİSKİ, yeni yapılaşmaların bulunduğu bölgelerde içme suyu arzının sağlanması amacıyla yeni şebeke döşeme çalışmalarına başladı. DİSKİ, Medya ve Talaytepe mahalleleri arasında yeni yapılaşma nedeniyle saha ve etüt çalışmaları yürütüyor. Ekipler, master planında kapsamında ihtiyaç duyulan depo ve altyapı şebekelerin yerlerini tespit ediyor. Medya Mahallesi’nde yeni yapılaşmanın olduğu bölgede yürütülen şebeke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, "Yeni yapılaşma olan bölgelerde yaptığımız çalışmalarla kent uzun vadede sorun yaşanmayacak. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı içme suyu almasını sağlayacağız. Şehrimizin genelinde altyapı, içme suyu ve diğer hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi için tüm detayları eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi.
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