DİSKİ’den yeni imar alanlarına içme suyu hattı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesinde yeni imara açılan alanlarda vatandaşlara içme suyu teminini sağlamak için çalışma başlattı.

DİSKİ, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere sağlıklı su sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nin yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere 600 mm çapındaki ana hatlara bağlantılarını yaptı.

Ekiplerin, kazı-dolgu, boru döşeme ve kaynak işlemlerini gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yeni imar alanında yer alan ve henüz ikamete açılmayan haneler, 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuştu. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından yürütülen çalışmaları inceleyerek personelden bilgi aldı. Her geçen gün büyüyen ve gelişen kentin, başta içme suyu olmak üzere altyapı sorunlarını çözmek için DİSKİ’nin, çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tutşi, daha önce “Kayapınar Yenişehir Kısmi İçme Suyu Şebeke Döşemesi Yapım İnşaat İşi” çalışmalarında belirlenen alanlara 110, 125, 140, 160 ve 225 milim çaplarında içme suyu şebeke hattı döşediklerini hatırlattı.

Yeni imar alanlarına ilk kazmayı DİSKİ’nin vurduğunu ve modern bir kenti ortaya çıkarmanın yolunun tamamen altyapıdan geçtiğini kaydeden Tutşi, en temel ihtiyaç olan suyu sağlıklı, kaliteli, ucuz ve çeşmeden içilebilir şekilde vatandaşlara ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Tutşi, “İçme suyunun her damlası oldukça önemlidir. Kentte daha iyi yatırımlar yapmamız için herkese belirli sorumluluklar düşüyor. Özellikle içme suyunun dünyanın birçok yerinde tükenme noktasına geldiği bugünlerde kayıp-kaçak oranını standartların altına indirmemiz gerekiyor. Kayıp-kaçak oranın standartların altına inmesiyle birlikte DİSKİ bu kent için daha önemli yatırımlara imza atacaktır”