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DİSKİ’den Kurban Bayramı tedbirleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Kurban Bayramı’nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışıyor.

DİYARBAKIR 21.07.2021, 15:22
DİSKİ’den Kurban Bayramı tedbirleri
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Kurban Bayramı’nda vatandaşa kesintisiz su temini ve altyapıda sorun yaşanmaması için çalışıyor.

DİSKİ, Kurban Bayramı tatili boyunca şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7-24 esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlemlerini alan DİSKİ ekipleri, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale için hazır bekliyor. Bayram tatili süresince yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşlar, şikayetlerini Alo 185 Çağrı Merkezi bildirebilecek.

Su israfı ve kurban atıkları uyarısı

Kurban kesim ve satış yerlerinde olası rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanda vidanjör bulunduran DİSKİ, su tesisatlarını gözden geçirerek belirlenen yerlere el yıkama lavaboları yerleştirdi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi. Kurban atıklarının kanalizasyon ve dere yatağı gibi yerlere atılmaması, belediyelerin gösterdiği alanlara bırakılması konusuna dikkat çeken Tutşi, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.
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