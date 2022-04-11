DİSKİ’den kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçesi Sultan Sasa ve Talaytepe’de kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yürüttü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde kanalizasyon hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırları içerisinde yer alan Sultan Sasa Bulvarı Diyarbakır D Tipi Cezaevi kampüsüne ait ve Talaytepe 4009. sokakta bulunan kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

3 kombine vidanjör, 1 kazıcı-yükleyici, 1 ekskavatör, 1 su tankeri, 2 kanal görüntüleme aracı ve 27 personelin katılımıyla 41 adet kanalizasyon bacası ile 2 bin 71 metre kanalizasyon şebeke hattı detaylı şekilde elden geçirildi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan çalışmada 3 El Temizlik Ekibi’de kanalizasyon hatlarını atılan hafriyat ve evsel atıklardan arındırdı. Çalışmada kullanılan 2 kanal görüntüleme aracı da kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları tespit etti. Ekipler, tarafından kanalizasyon şebekelerinden çıkarılan hafriyat ve evsel atıklar bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına nakledildi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

“Kanalizasyon hatlarına hafriyat ve evsel atıklar atılmamalı”

Vatandaşların, mağdur olmaması ve genel olarak halk sağlığını korumak için kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Tutşi, sistemin tam randımanlı çalışması için kanalizasyon hatlarına evsel atık ve hafriyatların atılmaması gerektiğini vurguladı.

Kanalizasyon hatlarında oluşan atıkların DİSKİ’ye belirli bir maliyetinin olduğuna dikkat çeken Tutşi, vatandaşların duyarlı davranmasını istedi.