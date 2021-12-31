DİSKİ’den evlere su analizi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne, bağlı laboratuvarlar halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Su Tesisleri Daire Başkanlığı, bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik belgesine, Türkiye Akreditasyon Kurumu akreditesine, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) gibi kuruluşlara üye olan kimya ile biyoloji laboratuvarları sudan kaynaklı hastalık şüphesine karşı evlere giderek analiz yapıyor.

Bina veya site sakinlerinin aynı enfeksiyondan dolayı hastanelere başvurması ve vatandaşların ihbarını değerlendiren ekipler, içme suyu ihtiyacının karşılandığı site veya binaların depoları ve hane içinde bulunan musluklardan numuneler alarak tahliller gerçekleştiriyor. İçme suyundaki klor oranını anında belirleyen DİSKİ, diğer analiz verilerini de daha sonra şikâyet alınan yerlere detaylı şekilde bildiriyor.

50 kimyasal ve 75 bakteriyolojik numune analizi yapılıyor

Su Kontrol Laboratuvarları Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan kimya ve biyoloji laboratuvarlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, sudan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmek için, günlük ortalama 50 kimyasal ve 75 bakteriyolojik olmak üzere toplam 125 numunenin analizini gerçekleştiriyor. Kayapınar ilçesi Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi içinde yer alan laboratuvarlar, kent merkezi dışında, ilçe ve ilçelere bağlı mahallelerden alınan tüm numuneleri değerlendirerek analizlerini yapıp sonuçlarını paylaşıyor. DİSKİ’nin, şüphe üzerine numune alıp analiz verilerini paylaşması uygulamasından vatandaşların memnun olduğu belirtildi.